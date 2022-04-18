Театральный режиссер и педагог Леонид Хейфец умер в возрасте 87 лет
19:20 18.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Народный артист РФ, театральный режиссер и педагог Леонид Хейфец ушел из жизни в возрасте 87 лет. Об этом ТАСС сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский.
«На прошлой неделе Леонид Ефимович выписался из больницы, мы с ним разговаривали буквально в пятницу, он был в хорошем бодром настроении. Мне позвонила только что супруга. Вот, к сожалению, грустная новость — Леонида Ефимовича не стало», — сказал он.
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