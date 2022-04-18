Украинские силы могли применять кассетные боеприпасы под Харьковом — NYT

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Украинские силы, вероятно, применяли кассетные боеприпасы при обстреле села Гусаровка Балаклейского района Харьковской области в марте. Об этом сообщает в понедельник газета «Нью-Йорк таймс».

Как отмечает издание, украинские силы утратили контроль над селом в конце февраля. Издание утверждает, что его корреспонденты побывали в Гусаровке, осмотрели остатки ракеты и удостоверились, что речь идет о кассетном боеприпасе для системы залпового огня «Ураган». «Судя по свидетельствам, изученным „Нью-Йорк таймс“ во время посещения данной территории, весьма вероятно, что он был выпущен украинскими военными, которые пытались вернуть эту территорию», — отмечается в статье.

Обстрел, о котором идет речь, произошел 6 или 7 марта. Хотя ракета упала недалеко от жилого дома, никто тогда не пострадал. Однако, отмечает издание, жертвы были при обстрелах в другие дни.

«Нью-Йорк таймс» напоминает, что ранее ее корреспонденты также установили, что кассетные боеприпасы, возможно, применялись украинскими военными при ударе по городу Безруковка Харьковской области.

В Министерстве обороны Украины, отмечает газета, информацию об использовании кассетных боеприпасов комментировать отказались. Конвенция об их запрещении подписана более чем 100 странами, Украина в их число не входит.