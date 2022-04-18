ВКС России уничтожили завод по ремонту головных частей ракет «Точка-У» в Днепре

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оперативно-тактическая авиация ВКС России нанесла удары по 84 военным объектам Украины, в том числе уничтожен завод по ремонту «Точек-У» в Днепре. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической авиацией ВКС России нанесены удары по 84-м военным объектам Украины», — сказал он.

«Уничтожены: в Днепропетровске (прежнее название города Днепра — прим. ТАСС) завод по ремонту головных частей тактических ракет „Точка-У“, в районе населенного пункта Зеленое Поле — командный пункт батальона территориальной обороны, в районе населенного пункта Червоная Поляна — два склада боеприпасов и хранилище топлива». «Также поражены 47 районов сосредоточения живой силы противника с военной техникой и 22 огневые позиции артиллерии украинских войск», — добавил Конашенков.