Глава Минфина США намерена бойкотировать ряд заседаний G20 в случае участия РФ

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр финансов США Джанет Йеллен намерена бойкотировать некоторые сессии в рамках предстоящей на этой неделе встречи глав министерств финансов и центральных банков стран — членов Группы двадцати (G20), если в них будет участвовать Россия. Об этом, как пишет в понедельник агентство Франс Пресс, сообщил журналистам представитель американского Минфина.

В свою очередь агентство Рейтер со ссылкой на того же чиновника информирует, что Йеллен пропустит некоторые мероприятия в рамках упомянутой встречи G20, чтобы подчеркнуть, что, по мнению США, Россию следует исключить из глобальных финансовых институтов.