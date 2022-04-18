Глава Минфина США намерена бойкотировать ряд заседаний G20 в случае участия РФ
21:20 18.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр финансов США Джанет Йеллен намерена бойкотировать некоторые сессии в рамках предстоящей на этой неделе встречи глав министерств финансов и центральных банков стран — членов Группы двадцати (G20), если в них будет участвовать Россия. Об этом, как пишет в понедельник агентство Франс Пресс, сообщил журналистам представитель американского Минфина.
В свою очередь агентство Рейтер со ссылкой на того же чиновника информирует, что Йеллен пропустит некоторые мероприятия в рамках упомянутой встречи G20, чтобы подчеркнуть, что, по мнению США, Россию следует исключить из глобальных финансовых институтов.
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