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Украинские силовики получали данные с видеокамер ОБСЕ — ДНР

22:00 18.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военные и спецслужбы Донецкой Народной Республики (ДНР) обнаружили на позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ) свидетельства того, что видеокамеры, установленные на линии разграничения наблюдателями ОБСЕ, использовались ВСУ для слежения за силами республики и корректировки огня. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник в телеграм-канале Штаба территориальной обороны ДНР.

«В ходе освобождения территорий ДНР подразделениями Народной милиции во взаимодействии с МГБ [ДНР] на позициях ВСУ на различных участках линии разграничения были обнаружены технические средства, составляющие комплекс управления видеокамерами, установленными ОБСЕ на линии боевого соприкосновения ВСУ и Вооруженных сил ДНР», — информировал штаб.

По его данным, на позициях украинских силовиков, в частности, были обнаружены ноутбуки с программным обеспечением производства компании «Укрспек». «Данные ноутбуки использовались командирами подразделений вооруженных формирований Украины, которые управляли камерами ОБСЕ для корректировки артиллерийского и авиационного огня [в направлении] позиций Народной милиции ДНР», — говорится в заявлении.

Было также выявлено, что средства видеозаписи использовались для контроля за передвижением личного состава и военной техники ДНР. «Таким образом, камеры ОБСЕ были интегрированы в систему управления огнем украинской армии и боевиков нацбатальонов», — подытожил штаб.

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