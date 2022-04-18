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США вскоре начнут обучение ВСУ применению американских гаубиц — Пентагон

22:40 18.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты начнут вскоре обучение украинских военнослужащих применению американских гаубиц. Об этом сообщил в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Верно следующее: мы считаем, что сможем начать процесс обучения Вооруженных сил Украины на гаубицах, которые вскоре отправятся туда. Это обучение будет происходить за пределами Украины», — заявил официальный представитель Министерства обороны США.

Он уточнил, что обучение украинских солдат американские военные инструкторы начнут, видимо, через несколько дней.

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