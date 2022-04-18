США вскоре начнут обучение ВСУ применению американских гаубиц — Пентагон
22:40 18.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты начнут вскоре обучение украинских военнослужащих применению американских гаубиц. Об этом сообщил в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
«Верно следующее: мы считаем, что сможем начать процесс обучения Вооруженных сил Украины на гаубицах, которые вскоре отправятся туда. Это обучение будет происходить за пределами Украины», — заявил официальный представитель Министерства обороны США.
Он уточнил, что обучение украинских солдат американские военные инструкторы начнут, видимо, через несколько дней.
Новости
- 22:00 18.04.2022
- Украинские силовики получали данные с видеокамер ОБСЕ — ДНР
- 21:20 18.04.2022
- Глава Минфина США намерена бойкотировать ряд заседаний G20 в случае участия РФ
- 20:40 18.04.2022
- ВКС России уничтожили завод по ремонту головных частей ракет «Точка-У» в Днепре
- 20:00 18.04.2022
- Украинские силы могли применять кассетные боеприпасы под Харьковом — NYT
- 19:20 18.04.2022
- Театральный режиссер и педагог Леонид Хейфец умер в возрасте 87 лет
- 18:40 18.04.2022
- Зеленский передал ЕС заполненную анкету на вступление в Евросоюз
- 18:00 18.04.2022
- Льва Шлосберга оштрафовали за дискредитацию ВС РФ
- 17:32 18.04.2022
- Крым воссоединился с РФ по итогам референдума — Ле Пен
- 17:12 18.04.2022
- Первая машина с российскими картинами из Парижа прибыла в РФ — Швыдкой
- 17:00 18.04.2022
- Путин поручил ускорить переход на рубли во внешней торговле
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать