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НОВОСТИ

Белгородское село было обстреляно со стороны Украины, есть разрушения

09:00 19.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Село Головчино Белгородской области было обстреляно со стороны Украины, есть разрушения. Сведений о пострадавших на данный момент не поступало, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Был обстрел со стороны Украины села Головчино Грайворонского района. Есть разрушения. Сведений о пострадавших пока нет. Сейчас идет подомовой обход. Более подробную информацию дам позже», — написал он в своем телеграм-канале.

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