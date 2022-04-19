Белгородское село было обстреляно со стороны Украины, есть разрушения

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Село Головчино Белгородской области было обстреляно со стороны Украины, есть разрушения. Сведений о пострадавших на данный момент не поступало, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Был обстрел со стороны Украины села Головчино Грайворонского района. Есть разрушения. Сведений о пострадавших пока нет. Сейчас идет подомовой обход. Более подробную информацию дам позже», — написал он в своем телеграм-канале.