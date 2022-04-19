Посольство РФ запросило у Черногории разъяснений из-за сообщения о разрыве дипотношений
09:05 19.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Посольство России в Подгорице направило ноту в Министерство иностранных дел Черногории, запросив разъяснений в связи с публикацией в «Твиттере» черногорского дипведомства сообщения о необходимости разорвать дипотношения с Россией. Об этом сообщили корр. ТАСС в понедельник в российской дипмиссии.
«Направили ноту в МИД Черногории, запросив соответствующие разъяснения», — сообщили в посольстве.
Ранее в понедельник Министерство иностранных дел Черногории опубликовало в «Твиттере» заявление главы ведомства Джордже Радуловича о необходимости разрыва дипотношений с Россией, однако через несколько часов заявление было удалено из «Твиттера».
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