Посольство РФ запросило у Черногории разъяснений из-за сообщения о разрыве дипотношений

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посольство России в Подгорице направило ноту в Министерство иностранных дел Черногории, запросив разъяснений в связи с публикацией в «Твиттере» черногорского дипведомства сообщения о необходимости разорвать дипотношения с Россией. Об этом сообщили корр. ТАСС в понедельник в российской дипмиссии.

«Направили ноту в МИД Черногории, запросив соответствующие разъяснения», — сообщили в посольстве.

Ранее в понедельник Министерство иностранных дел Черногории опубликовало в «Твиттере» заявление главы ведомства Джордже Радуловича о необходимости разрыва дипотношений с Россией, однако через несколько часов заявление было удалено из «Твиттера».