ВС РФ сообщили об уничтожении центра логистики ВСУ в районе Львова

09:32 Источник: Известия

Министерство обороны РФ отчиталось об уничтожении Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ центра логистики Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Львова, в котором находилась крупная партия иностранного оружия. Об этом в понедельник, 18 апреля, заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

«Уничтожен логистический центр и находившиеся в нем крупные партии иностранного вооружения, поступившие за последние шесть дней на Украину от США и европейских стран», — рассказал он.

Также Конашенков заявил о том, что высокоточными ракетными ударами уничтожен 124-й объединенный центр обеспечения тыла командования сил логистики ВСУ. Известия