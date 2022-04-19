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НОВОСТИ

ВС РФ сообщили об уничтожении центра логистики ВСУ в районе Львова

09:32 19.04.2022 Источник: Известия

Министерство обороны РФ отчиталось об уничтожении Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ центра логистики Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Львова, в котором находилась крупная партия иностранного оружия. Об этом в понедельник, 18 апреля, заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

«Уничтожен логистический центр и находившиеся в нем крупные партии иностранного вооружения, поступившие за последние шесть дней на Украину от США и европейских стран», — рассказал он.

Также Конашенков заявил о том, что высокоточными ракетными ударами уничтожен 124-й объединенный центр обеспечения тыла командования сил логистики ВСУ.  Известия

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