США ввели мораторий на испытания противоспутниковых ракет - Харрис
11:00 19.04.2022 Источник: Известия
Вашингтон вводит мораторий на испытания противоспутниковых ракет прямого взлета (ASAT). Такое заявление сделала вице-президент страны Камала Харрис 18 апреля на брифинге во время посещения базы Космических сил США «Вандерберг».
«Эти испытания опасны, и мы не будем их проводить», — приводит ее слова в сообщении, опубликованном на сайте Белого дома.
Харрис утверждает, что этими действиями Америка хочет создать новые международные нормы «ответственного поведения в космосе». При этом Харрис призвала другие страны тоже взять на себя аналогичные обязательства и кооперироваться с Америкой.
Как сообщает издание The Verge, США пошли на подобный шаг в свете испытания Россией 15 ноября 2021 года комплекса противоракетной и противокосмической обороны «Нудоль» с ракетой 14А042. Американские власти совместно с Евросоюзом осудили российские испытания якобы из-за большого количества осколков от уничтоженных спутников, которые создают угрозу другим космическим объектам, в частности другим спутникам и МКС. Известия
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