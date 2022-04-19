Истребители Израиля нанесли удар по оружейному цеху ХАМАС в Газе

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Истребители Армии обороны Израиля нанесли удар по оружейному цеху радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракету, выпущенную 18 апреля по территории еврейского государства. Об этом сообщила во вторник армейская пресс-служба.

«Ранее был обнаружена запущенная из сектора Газа ракета, которая была перехвачена системой ПВО „Железный купол“. В ответ на эту атаку истребители Армии обороны Израиля нанесли удар по оружейному цеху террористической организации ХАМАС в секторе Газа», — говорится в заявлении. Израиль считает движение ХАМАС «ответственным за любую террористическую деятельность, источником которой является сектор Газа», — добавли в пресс-службе.