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Истребители Израиля нанесли удар по оружейному цеху ХАМАС в Газе

10:32 19.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Истребители Армии обороны Израиля нанесли удар по оружейному цеху радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракету, выпущенную 18 апреля по территории еврейского государства. Об этом сообщила во вторник армейская пресс-служба.

«Ранее был обнаружена запущенная из сектора Газа ракета, которая была перехвачена системой ПВО „Железный купол“. В ответ на эту атаку истребители Армии обороны Израиля нанесли удар по оружейному цеху террористической организации ХАМАС в секторе Газа», — говорится в заявлении. Израиль считает движение ХАМАС «ответственным за любую террористическую деятельность, источником которой является сектор Газа», — добавли в пресс-службе.

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