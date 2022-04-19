Информация о находящихся на «Азовстали» мирных жителях не подтвердилась — Пушилин

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Информация о том, что на территории комбината «Азовсталь», где заблокированы остатки украинской группировки в Мариуполе, якобы находятся мирные жители, не подтвердилась. Об этом заявил во вторник глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Мы проверяем всю информацию по гражданским. Но появившаяся в сети информация относительно большого количества детей и взрослых [на территории „Азовстали“] не подтвердилась», — сказал он.