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ЦБ РФ будет оспаривать заморозку резервов, готовит иски

11:32 19.04.2022

Банк России будет оспаривать заморозку золотовалютных резервов, готовит судебные иски. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в Госдуме.

«Это беспрецедентная заморозка золотовалютных резервов, мы будем готовить и иски судебные, готовимся, для того, чтобы их предъявить. Потому что это беспрецедентно в мировом масштабе, чтобы золотовалютные резервы такой большой страны были заморожены», — сказала она, подчеркнув, что ЦБ будет оспаривать заморозку резервов.

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