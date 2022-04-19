ЦБ РФ будет оспаривать заморозку резервов, готовит иски

11:32

Банк России будет оспаривать заморозку золотовалютных резервов, готовит судебные иски. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в Госдуме.

«Это беспрецедентная заморозка золотовалютных резервов, мы будем готовить и иски судебные, готовимся, для того, чтобы их предъявить. Потому что это беспрецедентно в мировом масштабе, чтобы золотовалютные резервы такой большой страны были заморожены», — сказала она, подчеркнув, что ЦБ будет оспаривать заморозку резервов.