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НОВОСТИ

Греция задержала танкер Pegas под флагом РФ с 19 моряками из-за санкций ЕС

12:32 19.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Греции задержали танкер Pegas под российским флагом в бухте Каристос около острова Эвбея, на борту судна находятся 19 российских моряков. Об этом сообщило во вторник Афинское Македонское агентство новостей.

По его информации, танкер Pegas стоит на якоре в бухте Каристоса по решению портовых властей. Соответствующее решение было принято греческим управлением по борьбе с отмыванием денег от преступной деятельности в контексте реализации санкций, введенных ЕС и НАТО в отношении судов, представляющих интересы России, говорится в сообщении.

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