СБУ готовит провокацию в Одесской области — МО РФ

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Служба безопасности Украины (СБУ) готовит провокацию с массовым расстрелом мирных жителей в Одесской области, чтобы затем обвинить российские войска. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев во вторник.

«По имеющейся достоверной информации, Служба безопасности Украины готовит очередную чудовищную провокацию для обвинения военнослужащих РФ в так называемых военных преступлениях с массовым уничтожением мирных жителей в Одесской области. С этой целью в ближайшее время планируется переодеть одно из подразделений СБУ в форму российских военнослужащих и произвести демонстративный расстрел местных жителей», — сказал Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию.

По его словам, «фото- и видеоматериалы этой акции с якобы бесчинствами русских для незамедлительного циничного раскручивания фейков будут опубликованы украинскими и западными информационными агентствами».

Мизинцев отметил, что готовящаяся Киевом провокация демонстрирует бесчеловечное отношение властей к судьбам мирных граждан Украины и свидетельствует о полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права.

«Заблаговременно предупреждаем страны „цивилизованного Запада“ во главе с США, что Российская Федерация имеет оперативную доказательную базу о готовящихся очередных ужасных преступлениях киевского режима», — подчеркнул он.