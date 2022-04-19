0
0
189
НОВОСТИ

СБУ готовит провокацию в Одесской области — МО РФ

13:00 19.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Служба безопасности Украины (СБУ) готовит провокацию с массовым расстрелом мирных жителей в Одесской области, чтобы затем обвинить российские войска. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев во вторник.

«По имеющейся достоверной информации, Служба безопасности Украины готовит очередную чудовищную провокацию для обвинения военнослужащих РФ в так называемых военных преступлениях с массовым уничтожением мирных жителей в Одесской области. С этой целью в ближайшее время планируется переодеть одно из подразделений СБУ в форму российских военнослужащих и произвести демонстративный расстрел местных жителей», — сказал Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию.

По его словам, «фото- и видеоматериалы этой акции с якобы бесчинствами русских для незамедлительного циничного раскручивания фейков будут опубликованы украинскими и западными информационными агентствами».

Мизинцев отметил, что готовящаяся Киевом провокация демонстрирует бесчеловечное отношение властей к судьбам мирных граждан Украины и свидетельствует о полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права.

«Заблаговременно предупреждаем страны „цивилизованного Запада“ во главе с США, что Российская Федерация имеет оперативную доказательную базу о готовящихся очередных ужасных преступлениях киевского режима», — подчеркнул он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

14:12 19.04.2022
Официальные лица РФ и Белоруссии не приглашены на годовщину освобождения лагеря Маутхаузен
0
49
14:00 19.04.2022
Лавров заявил о начале следующего этапа спецоперации на Украине
0
84
13:57 19.04.2022
Сбер запустил онлайн-конструктор концессионных соглашений
0
67
13:32 19.04.2022
Санду утвердила запрет на георгиевскую ленту в Молдавии
0
137
13:20 19.04.2022
МИД Черногории извинился за сообщение о разрыве дипотношений с Россией
0
160
13:05 19.04.2022
В Москве выявили 416 заразившихся коронавирусом за сутки
0
133
12:32 19.04.2022
Греция задержала танкер Pegas под флагом РФ с 19 моряками из-за санкций ЕС
0
205
12:20 19.04.2022
В РПЦ считают, что куличи с символом Z не имеют отношения к христианской традиции
0
234
12:05 19.04.2022
Россия в марте выдала кредитов другим странам на ₽82 млрд
0
244
12:00 19.04.2022
Военкор сообщил, что масштабного наступления войск РФ со стороны Донецка нет
0
314

Возврат к списку