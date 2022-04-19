СБУ готовит провокацию в Одесской области — МО РФ
13:00 19.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Служба безопасности Украины (СБУ) готовит провокацию с массовым расстрелом мирных жителей в Одесской области, чтобы затем обвинить российские войска. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев во вторник.
«По имеющейся достоверной информации, Служба безопасности Украины готовит очередную чудовищную провокацию для обвинения военнослужащих РФ в так называемых военных преступлениях с массовым уничтожением мирных жителей в Одесской области. С этой целью в ближайшее время планируется переодеть одно из подразделений СБУ в форму российских военнослужащих и произвести демонстративный расстрел местных жителей», — сказал Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию.
По его словам, «фото- и видеоматериалы этой акции с якобы бесчинствами русских для незамедлительного циничного раскручивания фейков будут опубликованы украинскими и западными информационными агентствами».
Мизинцев отметил, что готовящаяся Киевом провокация демонстрирует бесчеловечное отношение властей к судьбам мирных граждан Украины и свидетельствует о полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права.
«Заблаговременно предупреждаем страны „цивилизованного Запада“ во главе с США, что Российская Федерация имеет оперативную доказательную базу о готовящихся очередных ужасных преступлениях киевского режима», — подчеркнул он.
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