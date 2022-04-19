В Москве выявили 416 заразившихся коронавирусом за сутки
13:05 19.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 416 против 497 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф во вторник.
В относительном выражении прирост составил 0,02%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 754 226 случаев заражения.
Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 18 против 17 днем ранее, до 43 052.
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