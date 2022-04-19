Лавров заявил о начале следующего этапа спецоперации на Украине
14:00 19.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Начинается следующий этап специальной военной операции на Украине, направленной на полное освобождение Донецкой и Луганской народных республик. Об этом во вторник заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу India Today.
«Операция на востоке Украины направлена, как уже было объявлено с самого начала, на полное освобождение Донецкой и Луганской республик, — сказал он. — Эта операция продолжится, следующая фаза этой операции начинается, и, мне кажется, сейчас будет важный момент».
На вопрос о гибели крейсера «Москва» глава МИД ответил: «Это дело Министерства обороны. Они объяснили, что произошло. Я к этому не могу ничего добавить».
Новости
- 14:12 19.04.2022
- Официальные лица РФ и Белоруссии не приглашены на годовщину освобождения лагеря Маутхаузен
- 13:57 19.04.2022
- Сбер запустил онлайн-конструктор концессионных соглашений
- 13:32 19.04.2022
- Санду утвердила запрет на георгиевскую ленту в Молдавии
- 13:20 19.04.2022
- МИД Черногории извинился за сообщение о разрыве дипотношений с Россией
- 13:05 19.04.2022
- В Москве выявили 416 заразившихся коронавирусом за сутки
- 13:00 19.04.2022
- СБУ готовит провокацию в Одесской области — МО РФ
- 12:32 19.04.2022
- Греция задержала танкер Pegas под флагом РФ с 19 моряками из-за санкций ЕС
- 12:20 19.04.2022
- В РПЦ считают, что куличи с символом Z не имеют отношения к христианской традиции
- 12:05 19.04.2022
- Россия в марте выдала кредитов другим странам на ₽82 млрд
- 12:00 19.04.2022
- Военкор сообщил, что масштабного наступления войск РФ со стороны Донецка нет
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать