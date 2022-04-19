Лавров заявил о начале следующего этапа спецоперации на Украине

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Начинается следующий этап специальной военной операции на Украине, направленной на полное освобождение Донецкой и Луганской народных республик. Об этом во вторник заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу India Today.

«Операция на востоке Украины направлена, как уже было объявлено с самого начала, на полное освобождение Донецкой и Луганской республик, — сказал он. — Эта операция продолжится, следующая фаза этой операции начинается, и, мне кажется, сейчас будет важный момент».

На вопрос о гибели крейсера «Москва» глава МИД ответил: «Это дело Министерства обороны. Они объяснили, что произошло. Я к этому не могу ничего добавить».