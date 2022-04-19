Две линии газопровода были повреждены в селе под Белгородом в результате обстрела
14:32 19.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Две линии газопровода были повреждены, две высоковольтные линии передачи отключены в селе Головчино в Белгородской области в результате обстрела во вторник со стороны Украины, сообщил в своем телеграм-канале замгубернатора региона Константин Полежаев.
«Было повреждено две линии газопровода и отключены две высоковольтные линии. 737 абонентов отключены от сети газоснабжения, восстановительные работы уже завершены, начинаем пуск газа потребителям. 1 248 абонентов отключены от электроэнергии, ведется восстановление ЛЭП», — написал Полежаев.
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