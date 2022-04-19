Россия в качестве ответной меры высылает дипломатов Нидерландов и Бельгии

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия в ответ на высылку 18 сотрудников российских загранучреждений в Нидерландах объявляет персонами нон грата 14 сотрудников посольства королевства в Москве и одного сотрудника нидерландского генконсульства в Санкт-Петербурге.



Посол Бельгии Марк Михельсен во вторник был вызван в МИД РФ, его уведомили о высылке из Москвы сотрудников бельгийского диппредставительства в качестве ответной меры на соответствующие действия Брюсселя.

