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НОВОСТИ

Россия в качестве ответной меры высылает дипломатов Нидерландов и Бельгии

16:00 19.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия в ответ на высылку 18 сотрудников российских загранучреждений в Нидерландах объявляет персонами нон грата 14 сотрудников посольства королевства в Москве и одного сотрудника нидерландского генконсульства в Санкт-Петербурге.

Посол Бельгии Марк Михельсен во вторник был вызван в МИД РФ, его уведомили о высылке из Москвы сотрудников бельгийского диппредставительства в качестве ответной меры на соответствующие действия Брюсселя.

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