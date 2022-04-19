Банки должны будут раскрывать полную стоимость ипотеки, включая страховку

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банки, выдавая ипотеку, будут обязаны раскрывать информацию о полной стоимости кредита, включая страховку. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

Он отметил, что новое решение направлено на раскрытие информации о полной стоимости ипотечного кредита.

«Зачастую банки не включают в нее страховку, но заемщик такие расходы все равно несет. Полное раскрытие всех услуг покажет людям реальную стоимость кредита, а банкам придется уже более открыто конкурировать друг с другом, чтобы привлечь заемщиков», — указал глава кабмина.