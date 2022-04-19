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Инфляция в мире останется повышенной «гораздо дольше», чем прогнозировалось — МВФ

17:00 19.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уровень инфляции в мире будет оставаться повышенным «гораздо дольше», чем прогнозировалось ранее. Такая оценка приводится в опубликованном во вторник докладе Международного валютного фонда (МВФ) о перспективах развития мировой экономики.

«В настоящее время прогнозируется, что инфляция будет оставаться повышенной гораздо дольше, чем в нашем предыдущем прогнозе, как в странах с развитой экономикой, так и в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах», — говорится в документе. В странах с развитой экономикой она, согласно нынешнему прогнозу, составит 5,7% в текущем году (на 1,8 п. п. выше январского прогноза) и 2,5% в следующем году (на 0,4 п. п. выше январского прогноза), в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах — 8,7% в 2022 году (на 2,8 п. п. выше январского прогноза) и 6,5% в 2023 году (на 1,8 п. п. выше январского прогноза).

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