Нидерланды направляют тяжелое вооружение Украине — премьер

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нидерланды уже направляют бронетехнику на Украину и рассматривают возможность отправки дополнительного тяжелого вооружения. Об этом заявил во вторник в «Твиттере» премьер-министр Нидерландов Марк Рютте по итогам телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«В ходе разговора я и министр обороны [Кайса Оллонгрен] выразили поддержку Украине, — написал он. — Нидерланды уже направляют тяжелое вооружение на Украину, такое как бронетехника. Вместе с союзниками мы также рассматриваем возможность направления дополнительного тяжелого вооружения».