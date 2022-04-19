Нидерланды направляют тяжелое вооружение Украине — премьер
17:12 19.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Нидерланды уже направляют бронетехнику на Украину и рассматривают возможность отправки дополнительного тяжелого вооружения. Об этом заявил во вторник в «Твиттере» премьер-министр Нидерландов Марк Рютте по итогам телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«В ходе разговора я и министр обороны [Кайса Оллонгрен] выразили поддержку Украине, — написал он. — Нидерланды уже направляют тяжелое вооружение на Украину, такое как бронетехника. Вместе с союзниками мы также рассматриваем возможность направления дополнительного тяжелого вооружения».
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