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Россия высылает четырех сотрудников посольства Австрии в Москве

17:40 19.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия в качестве ответной меры объявляет персонами нон грата четырех сотрудников посольства Австрии в Москве.

«19 апреля в МИД России был вызван посол Австрии в Москве Вернер Альмхофер, которому заявлен решительный протест в связи с надуманным объявлением официальной Веной четырех сотрудников российских загранучреждений в Австрийской Республике персонами нон грата», — говорится в сообщении МИД РФ.

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