Россия высылает четырех сотрудников посольства Австрии в Москве
17:40 19.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия в качестве ответной меры объявляет персонами нон грата четырех сотрудников посольства Австрии в Москве.
«19 апреля в МИД России был вызван посол Австрии в Москве Вернер Альмхофер, которому заявлен решительный протест в связи с надуманным объявлением официальной Веной четырех сотрудников российских загранучреждений в Австрийской Республике персонами нон грата», — говорится в сообщении МИД РФ.
Новости
- 18:10 19.04.2022
- Компания Meta подала апелляцию на решение о запрете ее деятельности как экстремистской организации
- 17:12 19.04.2022
- Нидерланды направляют тяжелое вооружение Украине — премьер
- 17:10 19.04.2022
- Андрей Воробьев: Акция «Доброе дело» по сбору помощи для Донбасса будет продолжена
- 17:00 19.04.2022
- Инфляция в мире останется повышенной «гораздо дольше», чем прогнозировалось — МВФ
- 16:32 19.04.2022
- Банки должны будут раскрывать полную стоимость ипотеки, включая страховку
- 16:12 19.04.2022
- В РФ за сутки более чем на 2 тысячи гектаров выросла площадь лесных пожаров
- 16:00 19.04.2022
- Россия в качестве ответной меры высылает дипломатов Нидерландов и Бельгии
- 15:12 19.04.2022
- Зеленский внес в Верховную раду проект закона о продлении военного положения на Украине
- 15:00 19.04.2022
- Силуанов возглавит делегацию РФ на встрече G20
- 14:32 19.04.2022
- Две линии газопровода были повреждены в селе под Белгородом в результате обстрела
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать