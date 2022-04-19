Компания Meta подала апелляцию на решение о запрете ее деятельности как экстремистской организации

18:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Компания Meta (признана в РФ экстремистской) обжаловала решение суда о запрете ее деятельности как экстремистской организации. Об этом ТАСС во вторник сообщили в Тверском суде Москвы.«Компания Meta обратилась с апелляционной жалобой на решении о запрете ее деятельности как экстремистской организации», — сказала собеседница агентства