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Компания Meta подала апелляцию на решение о запрете ее деятельности как экстремистской организации

18:10 19.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Компания Meta (признана в РФ экстремистской) обжаловала решение суда о запрете ее деятельности как экстремистской организации. Об этом ТАСС во вторник сообщили в Тверском суде Москвы.«Компания Meta обратилась с апелляционной жалобой на решении о запрете ее деятельности как экстремистской организации», — сказала собеседница агентства

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