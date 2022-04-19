Страны НАТО единодушно решили не вмешиваться в конфликт на Украине напрямую

20:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО напрямую не будет вмешиваться в конфликт на Украине, основной задачей является недопущение того, чтобы он перекинулся на другие страны. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции канцлер ФРГ Олаф Шольц по итогам видеоконференции с участием лидеров западных стран. В переговорах приняли участие президенты США, Франции, Польши, Румынии, премьеры Великобритании, Италии, Японии, а также глава Европейского совета, председатель Еврокомиссии и генсек НАТО.

«Одновременно наша обязанность как глав государств и правительств — не допустить того, чтобы война перекинулась на другие страны. В связи с этим НАТО не может и не будет напрямую вмешиваться в войну. Так оно это и останется, и мы единодушны в этом вопросе», — заявил канцлер Германии.