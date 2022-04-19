Страны НАТО единодушно решили не вмешиваться в конфликт на Украине напрямую
20:10 19.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Одновременно наша обязанность как глав государств и правительств — не допустить того, чтобы война перекинулась на другие страны. В связи с этим НАТО не может и не будет напрямую вмешиваться в войну. Так оно это и останется, и мы единодушны в этом вопросе», — заявил канцлер Германии.
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