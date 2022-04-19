Джонсон не видит легкого способа решить конфликт в Украине дипломатическим путем
20:15 19.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Я боюсь, что в настоящее время нет какого-либо легкого способа найти дипломатическое или достигнутое путем переговоров решение», — указал глава правительства Соединенного Королевства, выступая перед депутатами Палаты общин британского парламента. Джонсон также выразил мнение, что политическое урегулирование стало бы своего рода «объездным путем» для российского руководства.
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