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НОВОСТИ

Джонсон не видит легкого способа решить конфликт в Украине дипломатическим путем

20:15 19.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил во вторник, что считает труднодостижимым дипломатическое урегулирование ситуации на Украине.

«Я боюсь, что в настоящее время нет какого-либо легкого способа найти дипломатическое или достигнутое путем переговоров решение», — указал глава правительства Соединенного Королевства, выступая перед депутатами Палаты общин британского парламента. Джонсон также выразил мнение, что политическое урегулирование стало бы своего рода «объездным путем» для российского руководства.

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