Канцлер Шольц: Россия не должна выиграть конфликт в Украине

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал не допустить победы российской армии на Украине. Об этом он заявил во вторник на пресс-конференции по итогам видеоконференции с участием лидеров западных стран. В переговорах приняли участие президенты США Джо Байден, Франции Эмманюэль Макрон, Польши Анджей Дуда, Румынии Клаус Йоханнис, премьеры Великобритании Борис Джонсон, Италии Марио Драги, Японии Фумио Кисида, а также глава Европейского совета Шарль Мишель, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Вместе с нашими партнерами в ЕС и НАТО мы совершенно едины во мнении, что Россия не должна выиграть этот [конфликт]», — сказал Шольц. Канцлер напрямую обратился к президенту РФ Владимиру Путину со словами: «Остановите обстрел украинских городов. Позвольте установить немедленное перемирие и отведите своих солдат. Остановите этот ужасный [конфликт]».