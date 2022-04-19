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Премьер Италии заявил о необходимости усиления международной изоляции России

20:47 19.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидеры США, Франции, Германии, Великобритании, Канады, Японии, Польши, Румынии, Италии договорились во вторник по итогам видеоконференции с участием глав Еврокомиссии, Европейского совета и НАТО, посвященной ситуации на Украине, увеличить давление на Москву, в том числе путем принятия дополнительных санкций. Об этом сообщила пресс-служба итальянского премьер-министра Марио Драги.

«Полное согласие было выражено в отношении необходимости оказывать еще большее давление на Кремль, в том числе путем применения новых санкций, а также усилить международную изоляцию Москвы», — говорится в заявлении.

Как указывается, западные лидеры также подтвердили необходимость диверсификации энергетических поставок в целью снижения зависимости от российского газа.

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