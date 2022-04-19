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Власти США разрешили НКО совершать сделки по ряду проектов в обход санкций

22:10 19.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство финансов США разрешило некоммерческим организациям (НКО) проведение различных сделок, подпадавших ранее под санкции, для осуществления деятельности, связанной с гуманитарными проектами и «строительством демократии». Об этом говориться в распространенной во вторник так называемой генеральной лицензии, содержащей исключения из рестрикций.

Как указали в Минфине, этот документ «разрешает определенные операции, которые совершаются в обычном порядке и необходимы для деятельности» НКО, подпадавшей под запрет «положения о санкциях за вредоносную иностранную деятельность России». Таким образом, НКО разрешается поддерживать гуманитарные проекты, «строительство демократии», образование, некоммерческие проекты развития, защиту окружающей среду как на территории России, так и на Украине.

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