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Китай призывает отказаться от заморозки резервов других стран — постпред при ООН

09:00 20.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заморозка резервов ряда стран подрывает экономическую стабильность в мире, подобная практика должна быть прекращена как можно скорее. Об этом заявил во вторник постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

«Произвольное замораживание резервов иностранной валюты также приводит к нарушению суверенитета государств. Подобная практика подрывает основы всемирной экономической стабильности, создает неопределенность и риски для международных отношений, — сказал он. — Необходимо отказаться от такой практики как можно скорее».

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