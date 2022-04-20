Украина получила самолеты в качестве военной помощи, но не от США - Пентагон

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина в последнее время получила в качестве военной помощи дополнительные самолеты, но не от США. Об этом пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил во вторник на брифинге для журналистов.

"Они получили дополнительные самолеты и запчасти к ним, что должно позволить им поднять в воздух больше самолетов", - сказал Кирби. Он пояснил, что самолеты были направлены не Соединенными Штатами, отметив, что не будет "раскрывать подробности того, что предоставляют другие страны".

По словам Кирби, сейчас Киев располагает большим числом "работоспособных боевых самолетов, чем две недели назад". "Мы, конечно, содействовали отправке дополнительных запчастей, что помогло с точки зрения их потребности в авиации. Но мы не отправляли целые самолеты", - сказал представитель Пентагона.