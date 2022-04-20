Разногласия между США и Саудовской Аравией достигли небывалого уровня - WSJ

09:32 Источник: Газета.Ru

Газета Wall Street Journal выпустила материал, где пишет, что напряженность в отношениях между США и Саудовской Аравией достигла небывалого уровня после начала специальной военной операции России на Украине. С таким утверждением газета выступила, ссылаясь на американских и саудовских должностных лиц.

По версии авторов материала, отношения между США и их ближневосточным партнером «достигли самого низкого уровня за последние десятилетия» в 2019 году. Это случилось из-за убийства оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Будучи только кандидатом в президенты, Джо Байден пообещал превратить Саудовскую Аравию в «изгоя» на мировой арене. Он указал на нарушение прав человека в этой стране.

Эта динамика получила новый виток в 2022 году из-за украинского кризиса. Белый дом настаивал, чтобы Эр-Рияд нарастил добычу нефти для снижения ее цены на мировом рынке и тем самым «подорвать финансирование» военной операции РФ на Украине. Но Эр-Рияд на это не пошел.

Саудовская Аравия отменила запланированный визит в страну главы Пентагона Ллойда Остина. Вместо этого в тот же вечер в Эр-Рияде приняли «одного из высокопоставленных российских политиков, находящегося под санкциями США». Его имя не раскрывается.

В Вашингтоне решили, пишет издание, что саудовцы более склонны развивать сотрудничество с Кремлем, нежели с Белым домом. Также в марте члены королевской семьи несколько раз отклоняли предложения провести телефонные разговоры с представителями Вашингтона. Газета.Ru