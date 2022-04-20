США, Австралия и Япония выразили обеспокоенность в связи с соглашением Китая и Соломоновых Островов
10:00 20.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Представители США, Австралии, Японии и Новой Зеландии на состоявшихся в Гонолулу (штат Гавайи) консультациях выразили обеспокоенность подписанием Китаем и Соломоновыми Островами рамочного соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности. Об этом говорится в заявлении, распространенном во вторник пресс-службой Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома.
Как уточняется в документе, американскую сторону на встрече представляли в понедельник координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в СНБ Курт Кэмпбелл, помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк, а также ряд сотрудников Пентагона. В консультациях, посвященный «развитию событий на островах в Тихом океане», участвовали «должностные лица высокого ранга Австралии, Японии и Новой Зеландии».
«США выразили решительный настрой на активизацию взаимодействия в регионе с целью реагирования на вызовы XXI века, включая безопасность судоходства, экономическое развитие, климатический кризис и COVID-19», — отмечается в документе. «Должностные лица четырех присутствовавших [на консультациях] стран поделились опасениями относительно предлагаемого рамочного соглашения между Соломоновыми Островами и КНР, а также представляемых им серьезных рисков для свободы и открытости Индо-Тихоокеанского региона», — уточнили в СНБ.
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