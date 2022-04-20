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Норвегия направила Украине 100 зенитных ракетных комплексов «Мистраль» — Reuters

10:05 20.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Норвегия направила Украине 100 зенитных ракетных комплексов «Мистраль» в ответ на просьбу Киева предоставить различные вооружения. Об этом сообщило в среду агентство Рейтер со ссылкой на Минобороны скандинавской страны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил Осло направить его стране вооружения, в частности противокорабельные ракеты «Гарпун» и передвижные зенитные ракетные комплексы NASAMS.

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