Норвегия направила Украине 100 зенитных ракетных комплексов «Мистраль» — Reuters

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Норвегия направила Украине 100 зенитных ракетных комплексов «Мистраль» в ответ на просьбу Киева предоставить различные вооружения. Об этом сообщило в среду агентство Рейтер со ссылкой на Минобороны скандинавской страны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил Осло направить его стране вооружения, в частности противокорабельные ракеты «Гарпун» и передвижные зенитные ракетные комплексы NASAMS.