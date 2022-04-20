Европе придется в любом случае компенсировать вред экономике РФ из-за санкций — Володин
10:20 20.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Странам Европы следует понимать, что им в любом случае придется компенсировать вред, который они нанесли российской экономике введением незаконных санкций против нее. Такое мнение в среду высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.
«Страны Европы должны понимать следующее. <…> Санкции против Российской Федерации незаконны. К этой теме мы еще вернемся и посчитаем вред, который вы нанесли нашей экономике. Вам придется в любом случае его компенсировать. Как и когда — вопрос времени», — отметил Володин.
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