Европе придется в любом случае компенсировать вред экономике РФ из-за санкций — Володин

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Странам Европы следует понимать, что им в любом случае придется компенсировать вред, который они нанесли российской экономике введением незаконных санкций против нее. Такое мнение в среду высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

«Страны Европы должны понимать следующее. <…> Санкции против Российской Федерации незаконны. К этой теме мы еще вернемся и посчитаем вред, который вы нанесли нашей экономике. Вам придется в любом случае его компенсировать. Как и когда — вопрос времени», — отметил Володин.