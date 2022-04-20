0
0
183
НОВОСТИ

Европе придется в любом случае компенсировать вред экономике РФ из-за санкций — Володин

10:20 20.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Странам Европы следует понимать, что им в любом случае придется компенсировать вред, который они нанесли российской экономике введением незаконных санкций против нее. Такое мнение в среду высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

«Страны Европы должны понимать следующее. <…> Санкции против Российской Федерации незаконны. К этой теме мы еще вернемся и посчитаем вред, который вы нанесли нашей экономике. Вам придется в любом случае его компенсировать. Как и когда — вопрос времени», — отметил Володин.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

11:32 20.04.2022
ПВО РФ сбили две тактические ракеты «Точка-У» Украины — МО РФ
0
46
11:20 20.04.2022
Около 98 тысяч работников в РФ находятся в простое — Минтруд
0
75
11:05 20.04.2022
В Саратове двое подростков получили условные сроки по делу о подготовке нападения на школу
0
97
11:00 20.04.2022
Пушилин считает предложение генсека ООН о «гуманитарном перемирии» потенциально опасным
0
109
10:50 20.04.2022
Телеканалы Paramount с сегодняшнего дня прекратили вещание в России
0
112
10:32 20.04.2022
ФСБ выявила в Свердловской области мигрантов, вербовавших в ряды «Хизб ут-Тахрир»
0
133
10:05 20.04.2022
Норвегия направила Украине 100 зенитных ракетных комплексов «Мистраль» — Reuters
0
213
10:00 20.04.2022
США, Австралия и Япония выразили обеспокоенность в связи с соглашением Китая и Соломоновых Островов
0
219
09:32 20.04.2022
Разногласия между США и Саудовской Аравией достигли небывалого уровня - WSJ
0
285
09:20 20.04.2022
Генерал Шаманов высказал мнение о следующей цели спецоперации на Украине
0
327

Возврат к списку