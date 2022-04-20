ФСБ выявила в Свердловской области мигрантов, вербовавших в ряды «Хизб ут-Тахрир»
10:32 20.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники ФСБ России выявили в Свердловской области пятерых мигрантов, распространявших идеологию международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в РФ) и вербовавших в ее ряды. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
«В результате скоординированных действий сотрудниками ФСБ России на территории Свердловской области нейтрализована законспирированная ячейка террористической организации, состоящая из 5 граждан стран Центрально-Азиатского региона», — сообщили в ЦОС. По данным ФСБ, по указанию зарубежных эмиссаров международной террористической организации мигранты вели целенаправленную работу по распространению на территории нашей страны террористической идеологии, в ходе конспиративных собраний вербовали в свои ряды жителей России из числа местных мусульман и трудовых мигрантов.
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