0
0
132
НОВОСТИ

ФСБ выявила в Свердловской области мигрантов, вербовавших в ряды «Хизб ут-Тахрир»

10:32 20.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ФСБ России выявили в Свердловской области пятерых мигрантов, распространявших идеологию международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в РФ) и вербовавших в ее ряды. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«В результате скоординированных действий сотрудниками ФСБ России на территории Свердловской области нейтрализована законспирированная ячейка террористической организации, состоящая из 5 граждан стран Центрально-Азиатского региона», — сообщили в ЦОС. По данным ФСБ, по указанию зарубежных эмиссаров международной террористической организации мигранты вели целенаправленную работу по распространению на территории нашей страны террористической идеологии, в ходе конспиративных собраний вербовали в свои ряды жителей России из числа местных мусульман и трудовых мигрантов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

11:32 20.04.2022
ПВО РФ сбили две тактические ракеты «Точка-У» Украины — МО РФ
0
46
11:20 20.04.2022
Около 98 тысяч работников в РФ находятся в простое — Минтруд
0
75
11:05 20.04.2022
В Саратове двое подростков получили условные сроки по делу о подготовке нападения на школу
0
97
11:00 20.04.2022
Пушилин считает предложение генсека ООН о «гуманитарном перемирии» потенциально опасным
0
109
10:50 20.04.2022
Телеканалы Paramount с сегодняшнего дня прекратили вещание в России
0
112
10:20 20.04.2022
Европе придется в любом случае компенсировать вред экономике РФ из-за санкций — Володин
0
183
10:05 20.04.2022
Норвегия направила Украине 100 зенитных ракетных комплексов «Мистраль» — Reuters
0
213
10:00 20.04.2022
США, Австралия и Япония выразили обеспокоенность в связи с соглашением Китая и Соломоновых Островов
0
219
09:32 20.04.2022
Разногласия между США и Саудовской Аравией достигли небывалого уровня - WSJ
0
285
09:20 20.04.2022
Генерал Шаманов высказал мнение о следующей цели спецоперации на Украине
0
327

Возврат к списку