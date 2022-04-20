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ПВО РФ сбили две тактические ракеты «Точка-У» Украины — МО РФ

11:32 20.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства ПВО РФ сбили в воздухе две тактические ракеты «Точка-У», а также шесть беспилотников Украины. Об этом заявил во среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны над населенными пунктами Подвысокое, Чистоводовка, Яковенково, Покровское сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов. Также в районах Донецкое и Скелеватое сбиты в воздухе две тактические ракеты „Точка-У“, — сказал он.

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