Израиль не откажется от празднования 9 Мая — посол в Москве

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль никогда не откажется от празднования 9 Мая, это официальный праздник, закрепленный законодательно. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Израиля в Москве Александр Бен Цви.

«Этого никогда не произойдет в Израиле. У нас это официальный праздник, закрепленный законодательно, — сказал он, комментируя отказ некоторых стран праздновать 9 Мая. — В Израиле живут много ветеранов, которые ждут этот день, который они празднуют. Для них это очень эмоциональный день. 9 Мая всегда отмечалось в Израиле и всегда будет отмечаться».