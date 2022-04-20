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Израиль не откажется от празднования 9 Мая — посол в Москве

12:05 20.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль никогда не откажется от празднования 9 Мая, это официальный праздник, закрепленный законодательно. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Израиля в Москве Александр Бен Цви.

«Этого никогда не произойдет в Израиле. У нас это официальный праздник, закрепленный законодательно, — сказал он, комментируя отказ некоторых стран праздновать 9 Мая. — В Израиле живут много ветеранов, которые ждут этот день, который они празднуют. Для них это очень эмоциональный день. 9 Мая всегда отмечалось в Израиле и всегда будет отмечаться».

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