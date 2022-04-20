Израиль не откажется от празднования 9 Мая — посол в Москве
12:05 20.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Израиль никогда не откажется от празднования 9 Мая, это официальный праздник, закрепленный законодательно. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Израиля в Москве Александр Бен Цви.
«Этого никогда не произойдет в Израиле. У нас это официальный праздник, закрепленный законодательно, — сказал он, комментируя отказ некоторых стран праздновать 9 Мая. — В Израиле живут много ветеранов, которые ждут этот день, который они празднуют. Для них это очень эмоциональный день. 9 Мая всегда отмечалось в Израиле и всегда будет отмечаться».
Новости
- 13:05 20.04.2022
- Венгрия получила из России еще одну партию топлива для АЭС в обход Украины
- 13:00 20.04.2022
- ВСУ покидают район Рубежного, Северодонецка и Лисичанска — Луганскинформцентр
- 12:32 20.04.2022
- В Москве выявили 749 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 12:20 20.04.2022
- РФ утратила доверие к украинским переговорщикам — Захарова
- 12:18 20.04.2022
- СберКорус запустил платформу импортозамещения программ и оборудования для всех видов бизнеса
- 12:00 20.04.2022
- В России выявили 9 195 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 11:32 20.04.2022
- ПВО РФ сбили две тактические ракеты «Точка-У» Украины — МО РФ
- 11:20 20.04.2022
- Около 98 тысяч работников в РФ находятся в простое — Минтруд
- 11:05 20.04.2022
- В Саратове двое подростков получили условные сроки по делу о подготовке нападения на школу
- 11:00 20.04.2022
- Пушилин считает предложение генсека ООН о «гуманитарном перемирии» потенциально опасным
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать