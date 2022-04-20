РФ утратила доверие к украинским переговорщикам — Захарова

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия уже не доверяет украинским переговорщикам. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу «Россия-24».

«Здесь уже не то, что „доверяй и проверяй“ — здесь просто „проверяй“, потому что доверия к этим людям давно уже нет», — сказала она, комментируя процесс переговоров между Россией и Украиной.