В Москве выявили 749 случаев заражения коронавирусом за сутки
12:32 20.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 749 против 416 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в среду.
В относительном выражении прирост составил 0,03%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 754 975 случаев заражения.
Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 19 против 18 днем ранее, до 43 071.
Новости
- 13:05 20.04.2022
- Венгрия получила из России еще одну партию топлива для АЭС в обход Украины
- 13:00 20.04.2022
- ВСУ покидают район Рубежного, Северодонецка и Лисичанска — Луганскинформцентр
- 12:20 20.04.2022
- РФ утратила доверие к украинским переговорщикам — Захарова
- 12:18 20.04.2022
- СберКорус запустил платформу импортозамещения программ и оборудования для всех видов бизнеса
- 12:05 20.04.2022
- Израиль не откажется от празднования 9 Мая — посол в Москве
- 12:00 20.04.2022
- В России выявили 9 195 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 11:32 20.04.2022
- ПВО РФ сбили две тактические ракеты «Точка-У» Украины — МО РФ
- 11:20 20.04.2022
- Около 98 тысяч работников в РФ находятся в простое — Минтруд
- 11:05 20.04.2022
- В Саратове двое подростков получили условные сроки по делу о подготовке нападения на школу
- 11:00 20.04.2022
- Пушилин считает предложение генсека ООН о «гуманитарном перемирии» потенциально опасным
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать