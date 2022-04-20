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В Москве выявили 749 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:32 20.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 749 против 416 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в среду.

В относительном выражении прирост составил 0,03%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 754 975 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 19 против 18 днем ранее, до 43 071.

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