СберКорус запустил платформу импортозамещения программ и оборудования для всех видов бизнеса

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Цифровая платформа для компаний и физических лиц СберКорус запустила платформу импортозамещения, где любая компания может выбрать российское программное обеспечение и оборудование взамен иностранного.

За первые месяцы 2022 года СберКорус завершил 11 комплексных проектов внедрения российского программного обеспечения и поставки оборудования отечественного производства в крупнейших российских компаниях. Общая сумма проектов превысила 150 млн руб.

На платформе собраны российские аналоги большинства распространенных видов оборудования и программ для всех видов бизнеса. Любая компания может собрать индивидуальный портфель программ и организовать комплексное единовременное внедрение необходимого софта и оборудования.

Представленные на платформе программы разделены по отраслям бизнеса и области применения. Например, оборудование Cisco, NEC, Dell, Intel, HP замещается поставками от Aquarius и Baikal Electronics, YADRO, iRU, Depo, Vecom. Программы для офиса от Microsoft Office можно заменить на Битрикс-24, Мой офис или Р7-офис. Управление проектами и командами от Atlassian JIRA, Trello, Asana, Monday, Notion, Wrike можно легко заменить на Битрикс-24. Технологии в HR от SAP HR и Oracle HSM заменяются на 1С.Зарплата, управление персоналом и кадровый учет (HRM) и КЭДО СберКорус. Заменой сервисам для общения команды, таким как Slack или Zoom могут стать мессенджер Dialog Enterprise и сервисы видеоконференций Jazz by Sber и QuickUp.

Всего на платформе представлен 71 российский продукт, который может заменить 122 иностранных программных продукта. 124 функциональных бизнес процесса в компаниях уже сейчас можно перевести на российские аналоги с помощью СберКорус. Например, в 2021 СберКорус внедрил продуктов и решений компании 1С на 267 млн руб. и произвел поставок оборудования на 167 млн руб., в портфеле компании 12 поставщиков российского оборудования.

Главная особенность платформы импортозамещения СберКорус – возможность создать индивидуальный план перехода на российское ПО и оборудование под нужды конкретной компании. Это происходит с помощью выбора только нужных программ и объединения их в единый комплекс внедрения. Такой подход поможет компаниям обеспечить стабильность и долгосрочную надежность работы всех бизнес-процессов.

Переход на российские программы и оборудование происходит поэтапно: моделирование решения под цели компании, разработка графика внедрения, а после формирования тестовой команды специалистов СберКорус и внедрения проекта обеспечивается постоянная техническая поддержка.

С апреля 2022 года СберКорус стал «Платиновым партнером» компании Aquarius (производит серверные системы и системы хранения данных, ноутбуки, моноблоки, ПК, рабочие станции) и «Золотым партнером» группы компаний «Астра» (поставляет российскую операционную систему ASTRA LINUX и др.).

«СберКорус это надежный партнер компании «Аквариус» по внедрению клиентского и серверного оборудования. Совместно наши компании уже реализовали и продолжают прорабатывать проекты для заказчиков из различных отраслей экономики: промышленности, энергетики, торговли, сельского хозяйства и других. Мы поздравляем СберКорус с получением статуса «Платиновый партнер» и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество», – сказал руководитель по развитию партнерского бизнеса компании «Аквариус» Игорь Долженков.

«Мы искренне рады присвоению СберИнтегро статуса «Золотой партнер» и уверенны в дальнейшем плодотворном сотрудничестве», – сказал руководитель департамента по работе с партнерами ГК «Астра» Антон Рудевский.

«Замещение иностранных программ и оборудования гарантирует стабильную работу бизнеса и снимает проблемы зависимости от иностранного ПО и оборудования, растущих затрат на лицензии в иностранной валюте и риски для безопасности данных. СберКорус обеспечит комплексную разработку проекта перехода на российское ПО и перевод IT-инфраструктуры компании без рисков для бизнеса и остановки процессов, а это для бизнеса самое важное», – рассказал руководитель СберКорус Сергей Машурин.

Подробнее ознакомиться с опытом СберКорус во внедрении российского программного обеспечения и поставках российского оборудования можно на сайте «Полки импортозамещения» СберКорус. Новости и инсайды об электронном документообороте и цифровизации бизнеса в России ежедневно публикуются в Telegram-канале СберКорус.