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ВСУ покидают район Рубежного, Северодонецка и Лисичанска — Луганскинформцентр

13:00 20.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) покидают «треугольник» — район Рубежного, Северодонецка и Лисичанска. Об этом в среду сообщает агентство Луганскинформцентр.

«По имеющейся в настоящее время информации, очень много украинских войск в эти минуты покидают так называемый треугольник — район Рубежного, Северодонецка и Лисичанска. Не буду говорить пока где, что и как, чтобы не раскрывать оперативную обстановку», — приводит агентство слова своего источника.

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