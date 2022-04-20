ВСУ покидают район Рубежного, Северодонецка и Лисичанска — Луганскинформцентр
13:00 20.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) покидают «треугольник» — район Рубежного, Северодонецка и Лисичанска. Об этом в среду сообщает агентство Луганскинформцентр.
«По имеющейся в настоящее время информации, очень много украинских войск в эти минуты покидают так называемый треугольник — район Рубежного, Северодонецка и Лисичанска. Не буду говорить пока где, что и как, чтобы не раскрывать оперативную обстановку», — приводит агентство слова своего источника.
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