Венгрия получила из России еще одну партию топлива для АЭС в обход Украины

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия доставила в Венгрию еще одну партию топлива для АЭС «Пакш» самолетом в обход Украины. Об этом сообщил в среду министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Это уже вторая партия топлива для АЭС „Пакш“, доставленная в Венгрию самолетом», — отметил он в видеообращении, размещенном на его странице в «Фейсбуке» (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Сийярто напомнил, что ранее ядерное топливо перевозили по железной дороге из России через Украину, однако сейчас пришлось искать альтернативный путь. По его словам, как и в прошлый раз, маршрут самолета из России проходил в воздушном пространстве Белоруссии, Польши и Словакии.