0
0
57
НОВОСТИ

Решение об использовании замороженных активов РФ примут на мировом уровне — офис Джонсона

14:32 20.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение о возможном использовании замороженных резервов ЦБ РФ и заблокированных активов российских бизнесменов на восстановление Украины будет приниматься на международном уровне. Об этом в среду сообщил официальный представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на брифинге для журналистов.

Отвечая на вопрос о готовности Лондона пойти на подобные меры, представитель главы британского правительства ответил, что данное решение будет приниматься не на национальном, а на «международном уровне». «Мы обсуждаем этот вопрос, решение еще не принято», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

14:12 20.04.2022
РФ предупредила Финляндию и Швецию о последствиях вступления в НАТО
0
101
14:00 20.04.2022
Поставки Киеву тяжелых вооружений из резервов Бундесвера не предусмотрены — Минобороны ФРГ
0
110
13:32 20.04.2022
В РФ под видом беженцев проникают лица, участвующие в военных действиях на Украине — МВД
0
160
13:20 20.04.2022
Суд в Лондоне выдал ордер на экстрадицию в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
0
156
13:05 20.04.2022
Венгрия получила из России еще одну партию топлива для АЭС в обход Украины
0
206
13:00 20.04.2022
ВСУ покидают район Рубежного, Северодонецка и Лисичанска — Луганскинформцентр
0
283
12:32 20.04.2022
В Москве выявили 749 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
181
12:20 20.04.2022
РФ утратила доверие к украинским переговорщикам — Захарова
0
242
12:18 20.04.2022
СберКорус запустил платформу импортозамещения программ и оборудования для всех видов бизнеса
0
213
12:05 20.04.2022
Израиль не откажется от празднования 9 Мая — посол в Москве
0
256

Возврат к списку