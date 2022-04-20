Решение об использовании замороженных активов РФ примут на мировом уровне — офис Джонсона

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение о возможном использовании замороженных резервов ЦБ РФ и заблокированных активов российских бизнесменов на восстановление Украины будет приниматься на международном уровне. Об этом в среду сообщил официальный представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на брифинге для журналистов.

Отвечая на вопрос о готовности Лондона пойти на подобные меры, представитель главы британского правительства ответил, что данное решение будет приниматься не на национальном, а на «международном уровне». «Мы обсуждаем этот вопрос, решение еще не принято», — сказал он.