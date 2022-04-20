Пашинян заявил, что на переговорах с Путиным были достигнуты важные договоренности

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал продуктивной состоявшуюся накануне встречу с российским лидером Владимиром Путиным и отметил, что на ней были достигнуты важные договоренности.

«Вчера мы с Владимиром Владимировичем [Путиным] обсудили практически весь объем повестки наших межгосударственных отношений, провели очень продуктивные переговоры и достигли очень важных договоренностей», — сказал он в среду на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.