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Пашинян заявил, что на переговорах с Путиным были достигнуты важные договоренности

15:12 20.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал продуктивной состоявшуюся накануне встречу с российским лидером Владимиром Путиным и отметил, что на ней были достигнуты важные договоренности.

«Вчера мы с Владимиром Владимировичем [Путиным] обсудили практически весь объем повестки наших межгосударственных отношений, провели очень продуктивные переговоры и достигли очень важных договоренностей», — сказал он в среду на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

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