Германия поставила Киеву много вооружений, о которых не упоминалось публично — Бербок
15:32 20.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Германия поставила Украине большое количество вооружений, о которых не упоминалось публично. Об этом заявила в среду глава МИД ФРГ Анналена Бербок в Риге на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом. Трансляция ведется в «Фейсбуке» (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) внешнеполитического ведомства Германии.
«Мы поставили противотанковые системы, [переносные зенитные ракетные комплексы] Stinger и другое оружие, о котором мы никогда не говорили публично, поэтому эти поставки могли произойти быстро», — отметила Бербок.
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