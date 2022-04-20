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Власти РФ будут поддерживать возвращающихся в страну соотечественников — Путин

16:00 20.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин заверил, что власти страны будут стараться создавать условия для возвращающихся в РФ соотечественников.

«Многие люди, которые возвращаются [в Россию], возвращается много, которые работают в сфере образования, в сфере науки. Мы, конечно, должны со своей стороны создавать условия для людей, которые хотят работать и реализовывать свои возможности здесь», — заявил глава государства на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

При этом Путин заметил, что «это зависит и от самого человека, который должен сам себя искать и находить свою нишу».

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