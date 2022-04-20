Джонсон призвал российские власти «отнестись с милосердием» к британским пленным

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал российские власти соблюдать права попавших в плен в Мариуполе британцев Шона Пиннера и Эйдена Эслина, служивших в рядах ВСУ, в рамках Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

«Мы призываем отнестись с милосердием к пленным», — заявил Джонсон в среду, выступая перед депутатами Палаты общин британского парламента. Он также подчеркнул, что Пиннер и Эслин были военнослужащими ВСУ, а не наемниками. В то же время, как указал глава правительства Соединенного Королевства, Лондон выступает против того, чтобы британцы отправлялись на Украину участвовать в боевых действиях.