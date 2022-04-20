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Оплату отопления летом предлагается отменить в России с 2024 года — Минстрой

16:32 20.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минстрой России предложил не позднее 2024 года повсеместно перейти на оплату отопления в течение отопительного периода, а не всего календарного года. Исключение составит только Москва, следует из проекта постановления правительства.

«Проектом постановления предусматривается повсеместный переход на способ оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода (за исключением города Москвы), который должен быть завершен до 1 января 2024 года», — говорится в пояснительной записке, опубликованной на портале проектов нормативных правовых актов.

До этого времени региональные власти смогут сами выбрать оптимальное время для перехода, а также дату начала применения нового порядка оплаты: с начала отопительного периода или с начала следующего календарного года. При этом регионы должны будут принять решения в отношении всех или отдельных муниципалитетов заблаговременно — не менее чем за три месяца до начала применения нового порядка расчета, то есть не позднее 1 октября 2023 года.

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