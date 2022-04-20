США должны перестать недооценивать решимость и способности Китая — министр обороны КНР

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство США должно прекратить недооценивать решимость и способности Китая в сфере защиты национальных интересов. Об этом в среду в телефонном разговоре со своим американским коллегой Ллойдом Остином заявил член Госсовета КНР, министр обороны Вэй Фэнхэ.

«Китай надеется на установление и устойчивое развитие здоровых и стабильных отношений с США на правах крупных держав и непременно будет отстаивать национальные интересы и престиж. США не следует недооценивать решимость и возможности Китая», — приводятся его слова в сообщении Министерства обороны КНР.